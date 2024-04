La dernière danse d'un bar emblématique de Toulouse

L'histoire s'est achevée en plusieurs fois. La première en 2006 lorsque Josselin Kerviel, dit Josse, cède le Filochard, le bar qu'il a ouvert en 1999 à l'angle de la rue de Metz et du quai de Tounis, devenu une institution de la fête à Toulouse. Adam Shaw prend la suite en gardant pendant près de dix ans le nom et l'esprit du zinc. En novembre dernier, il vend à son tour. Fin de l'histoire.

Depuis, le comptoir a été démonté et les rideaux sont tirés en attendant le nouveau patron qui ne semble rien vouloir garder du lieu. Dans ce contexte, le documentaire "La dernière danse" du réalisateur toulousain Paul Lacoste, projeté gratuitement du 3 au 5 avril au Pathé Wilson, prend une dimension particulière

