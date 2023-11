Jacques Leban tient la dernière boucherie chevaline de Paris, rue Cambronne (XVe). Mais pour combien de temps encore ? Veste de boucher en pied-de-poule, grand tablier blanc et crayon derrière l’oreille, le commerçant, presque octogénaire, règne sur sa « boucherie chevaline, viande extra » depuis plus de 50 ans.

La devanture de sa boutique, ouverte sur la rue, surplombée d’une tête de cheval de bois, qui s’éclaire d’un néon rose la nuit, et tapissé à l’intérieur d’un carrelage jaune, vit certainement ses derniers jours. « J’en ai ras le bol ! Jacques Leban n’aura pas de successeur, lui qui est décrit par un voisin comme « un commerçant respecté dans le quartier, un artisan à l’ancienne, un gros bosseur, passionné par son travail mais plutôt ours, solitaire et pas commode





🏆 77. LeParisien_75 » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Strasbourg du 21 octobreNotre pronostic : Paris bat Strasbourg et Mbappé marque (1.52)

La source: RMCsport - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Milan du 25 octobreNotre pronostic : le PSG bat Milan et plus de 1,5 but dans le match (1.86)

La source: RMCsport - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »

Mairie de Paris : trois questions à Jacques Baudrier, nouvel adjoint chargé du logementL'élu communiste veut poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, et mettre l'accent sur la problématique des logements vacants dans la capitale.

La source: actufr - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – AEK Athènes du 26 octobreNotre pronostic : Marseille bat l’AEK et moins de 4,5 buts dans le match (1.96)

La source: RMCsport - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Liverpool - Toulouse du 26 octobreNotre pronostic : Liverpool bat Toulouse par au moins deux buts d’écart (1.46)

La source: RMCsport - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Panathinaïkos – Rennes du 26 octobreNotre pronostic : match nul entre le Panathinaïkos et Rennes (3.25)

La source: RMCsport - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »