La défaite en finale de la Coupe du monde 2022 : un traumatisme moins douloureux pour la France

Il y a un an, jour pour jour, la France s'inclinait en finale de la Coupe du monde au Qatar face à l'Argentine. Pour notre journaliste Martin Mosnier, cette défaite est moins traumatisante que celle du Mondial 2006 face à l'Italie et même celle de l'Euro 2016 contre le Portugal. Parce que le scénario du match et l'état de l'équipe de France à son issue sont incomparables.2006, le traumatisme. La fin d'une génération et d'un nouveau monde : celui de la France qui gagne.

2016, la cruelle blessure. Parce que l'Euro, à la maison, devait remettre les Bleus au centre de l'échiquier mais qu'il a manqué l'essentiel : un titre. Et 2022 dans tout ça ? Sur l'échelle des douleurs du football français au XXIe siècle, où placer cette troisième finale perdue en 16 ans ? Un an après la claque, qu'en reste-t-il ? Une tonne de remords ? Le souvenir de cette défaite ne me déclenche pas la même douleur.Il n'existe pourtant rien de plus déchirant que rater un titre mondial pour une histoire de tirs au bu





La Coupe de France progressivement remise en cause : « Un nouveau règlement qui ne ressemble à rien »Alors que le gain de la Coupe de France est historiquement réservé aux clubs de l'élite, la suppression de l'avantage du terrain automatique pour le club hiérarchiquement inférieur fait monter la grogne chez les équipes de Pro B et de Nationale 1. De nombreux clubs ne cachent plus leur réticence à l'égard du trophée fédéral.

Élection présidentielle en Argentine : suspens à son combleAlors que la campagne s’est achevée, le suspens est à son comble en Argentine. Les deux finalistes, Sergio Massa et Javier Milei, sont en compétition pour sortir le pays de la crise. Les sondages prédisent un résultat ultraserré.

L'Argentine, crispée et indécise, vote en rêvant d'une sortie de criseBuenos Aires - Soins longue durée ou thérapie de choc pour une crise économique sans fin? L'Argentine, crispée comme rarement en 40 ans de démocratie, vote dimanche lors d'une élection présidentielle on ne peut plus indécise, entre le centriste Sergio Massa et l'ultralibéral et 'antisystème' Javier Milei.

Resistencia, une ville en Argentine qui évoque l'Amérique centralePrésidentielle en Argentine : Resistencia, un fief péroniste qui refuse se rendre

Élection présidentielle en Argentine : Javier Milei remporte la victoireL'économiste ultralibéral Javier Milei remporte l'élection présidentielle en Argentine avec 55,95 % des voix, selon des résultats officiels partiels. Son adversaire Sergio Massa a concédé sa défaite avant l'annonce des résultats.

Javier Milei élu président de l'ArgentineLe candidat ultralibéral Javier Milei est élu président de la République avec 55,95 % des voix, selon les premiers résultats partiels officiels. Son rival péroniste Sergio Massa, l’actuel ministre de l’Économie, a concédé sa défaite avec 44,04 % des votes. Le résultat entre les deux candidats s'annonçait pourtant serré, alors que le pays est plongé dans une grave crise économique.

