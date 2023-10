La Culture : « L’irrésistible appel de la vengeance », un thriller drôle et léger

Et dans ce groupe, de nombreuses choses vont finalement se refléter dans le livre. Coup de projecteur ce vendredi sur une artiste originaire du Sri Lanka et de Suisse, Priya Ragu. Une chanteuse qui mélange musique traditionnelle du sud de l’Inde, hip-hop, et pop. Le tout en anglais, mais également en tamoul, une langue parlée dans le sud de l’Inde. Ces clips sont également haut en couleur.

Sorte de second épisode d’un film sorti en 1982, intitulé « Chambre 666 », et réalisé par Wim Wenders. Durant le Festival de Cannes 2022, Lubna Playoust a reçu 30 cinéastes dans une chambre d’hôtel, qui se sont exprimés face caméra sur les mêmes questions. Les éditions Textuel publient un livre de photos intitulé « Casa Susanna ».

La Culture : la magie des duos de « Taratata »Ambre Chalumeau axe ce jeudi sa chronique culture sur l’une des épreuves phares de l’émission « Taratata », les duos, alors que l’émission fêtera le 3 novembre prochain ses 30 ans. Le principe consiste à réunir deux artistes renommés afin qu’ils interprètent ensemble une chanson de leur choix, qu’elle soit d’eux ou non. Lire la suite ⮕

30 cinéastes se confient face caméra dans « Chambre 999 »Côté cinéma, Ambre Chalumeau met en lumière l’un des films sortis cette semaine dans les salles obscures, « Chambre 999 », de Lubna Playoust. Sorte de second épisode d’un film sorti en 1982, intitulé « Chambre 666 », et réalisé par Wim Wenders. Lire la suite ⮕

Une année 2024 pour célébrer l’Arménie en France, selon la ministre française de la CultureL’année 2024 sera « exceptionnelle pour l’Arménie en France », avec la célébration du centenaire de la naissance du chanteur Charles Aznavour et d’autres événements, a indiqué vendredi à l’AFP la ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, en déplacement à Erevan. Lire la suite ⮕

« C’est un peu une censure » : le spectacle Bernadette de Lourdes inéligible au pass culture collectifRelatant la vie de Bernadette Soubirous, le spectacle « Bernadette de Lourdes » n’est pas compris dans l’offre du pass culture collectif. Le rectorat a justifié ce choix en évoquant le principe de laïcité Lire la suite ⮕

Le spectacle 'Bernadette de Lourdes' exclu du Pass culture collectif pour 'non-respect de la laïcité'VIDÉO - Le Rectorat a envoyé un mail aux équipes du spectacle pour expliquer que leur 'structure n'était pas éligible à la part collective du Pass culture (…) car elle ne propose pas de démarche d'éducation artistique et culturelle' et que 'le respect de la chartre de la laïcité pose par ailleurs... Lire la suite ⮕

Pensées : plantation, culture, entretienLes pensées illuminent jardins et rebords de fenêtres de leurs grandes fleurs colorées, le printemps, l’été, l’automne et même l’hiver. Voici quelques conseils pour planter et entretenir des pensées. Lire la suite ⮕