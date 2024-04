La cryptomonnaie subit une correction violente

La cryptomonnaie a subi une correction violente depuis le début de la semaine, atteignant un creux de 64 500 $ dans la nuit de mardi à mercredi, en baisse de 9,5% par rapport au sommet de lundi à 71 300 $. Elle affiche une perte de 1,7% sur 24 heures et de 6,5% sur une semaine, ce qui pèse sur l'ensemble du marché des actifs numériques.

Cette baisse est due à la hausse du Dollar, qui a atteint un sommet de 5 mois à plus de 105 mardi, grâce à de solides statistiques américaines et à des propos hawkish de membres de la Fed. Pour le reste de la semaine, le contexte macroéconomique continuera à avoir une grande importance pour le Bitcoin et les autres cryptomonnaies, les investisseurs cherchant à déterminer si une baisse des taux en juin reste probable

