La Croix : Les dérives dans l'éducation catholique à Stanislas

La Croix : Estimez-vous que les « dérives » soulignées par le rapport de l’Inspection générale de l’éducation nationale ne pourraient plus se produire aujourd’hui ?Tout d’abord, nous ne contestons pas ce rapport. Pendant quatre mois, nous avons accueilli les inspecteurs à la suite de la publication d’articles decertaines pratiques, mais ne prévoit aucune sanction disciplinaire à notre égard.

Seul un catéchiste, qui a d’ailleurs été exclu de l’établissement, fait l’objet d’une enquête pour injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. Depuis, nous avons avancé et réfléchi au sens profond de ce que doit être une éducation catholique à Stanislas. Nous essayons d’allier une vraie vie chrétienne avec une formation académique rigoureuse. Nous savons qu’elle doit aussi avoir toujours le souci dudes élèves et accueillir largement. Nous avons engagé une formation pour que les intervenants en instruction religieuse soient précis et rigoureux dans cette approche. Il nous faut toujours explorer toutes les pistes de réflexion qui honorent ces dimension





