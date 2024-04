La croissance de l'activité des services en Chine s'accélère en mars

La croissance de l'activité des services en Chine s'est accélérée en mars, montre une enquête privée publiée mercredi, les nouvelles entreprises ayant progressé à leur rythme le plus rapide en trois mois. Ces données, ajoutées à celles meilleures qu'attendues du secteur manufacturier, laissent penser que l'économie chinoise reprend de l'élan au premier trimestre.

L'indice PMI Caixin des services s'est établi le mois dernier à 52,7, contre 52,5 en février, restant pour un quinzième mois consécutif au-dessus du seuil de 50, qui sépare contraction et expansion de l'activité. La demande sous-jacente et les efforts visant à stimuler les nouvelles commandes ont permis au sous-indice des nouvelles entreprises de progresser à son rythme le plus rapide depuis le mois de décembre. L'indice composite de Caixin, qui réunit les secteurs manufacturier et des services, a progressé à 52,7 en mars, contre 52,5 le mois précédent, son plus haut niveau depuis le mois de mai 2023

