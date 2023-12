La course d'obstacle continue pour le projet de loi immigration

La course d'obstacle continue : une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs doit décider lundi 18 décembre du sort du projet de loi immigration, pour l'enterrer ou parvenir à une version de compromis normalement soumise au vote des deux chambres mardi.

Après l'adoption surprise d'une motion de rejet le 11 décembre, qui a mis fin aux débats dans l'hémicycle de l'Assemblée, le gouvernement a décidé de confier à cette instance le soin de tenter de parvenir à un texte qui contente à la fois LR et la majorité. Pour la Première ministre, il s'agit d'éviter deux écueils : celui de l'impuissance à laquelle la condamnerait l'absence d'accord, et celui d'un procès en trahison au regard des valeurs et de l'ADN macronistes.Composée de sept députés et sept sénateurs titulaires, et présidée par le président de la commission des lois de l'Assemblée, Sacha Houlié (Renaissance), cette CMP doit se réunir à huis-clos à partir de 17H00 au Palais Bourbo





laprovence » / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Hunger Games : une saga dystopique qui a marqué toute une générationDécouvrez comment la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins a captivé les lecteurs du monde entier et est devenue un phénomène littéraire incontournable.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Une femme atteinte de trisomie 21 travaille dans une école maternelle depuis plus de deux décenniesÀ 43 ans, Audrey Chabaud, une femme atteinte de trisomie 21, travaille dans une école maternelle depuis plus de deux décennies. Elle aide les enfants dans leurs activités, participe à la préparation des repas et les surveille dans la cour de récréation.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Conteuses numériques : Il était une fois une nouvelle génération d’histoires audio (et aussi vidéo)Il était une fois les nouvelles conteuses audio (et vidéo) pour les enfants. Cette année encore, elles feront des heureux au pied du sapin ➡️ noël conteusesnumériques enfants cadeaux

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Une femme réalise son rêve d'avoir les yeux clairs grâce à une opérationUne femme de 52 ans raconte comment elle a réalisé son rêve d'avoir les yeux clairs en ayant recours à une opération de kératopigmentation.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Les concours de beauté et la chiropractieLe 5 octobre 1967, une jolie jeune femme se promène dans la roseraie de la Maison-Blanche, en compagnie du président américain Lindon Johnson. Ruth McCarter est l’une des dernières «Posture Queen». Une reine de beauté d’un genre particulier : critère de sélection n°1, une colonne vertébrale parfaitement alignée. Radiographie à l’appui...Depuis les années 1920, des jeunes femmes défilent, en talons aiguilles assortis d’une robe de soirée ou d’un maillot de bain, sous l’œil avisé de juges impartiaux. Elles gagnent une écharpe, des prix, l’attention des journaux, de la télévision et de quelques puissants. Miss France naît en 1920, Miss America en 1921, Miss Europe en 1928... Les concours de beauté deviennent tout ce qu’il y a de plus banal. Et les associations de chiropracteurs se lancent, elles aussi, dans l’élection du dos le plus droit. Objectif: faire connaître leur art, la toute jeune chiropractie

La source: LeFigaro_Sante - 🏆 28. / 63 Lire la suite »

Mondial 2023 : L'équipe de France remporte son troisième sacre mondialAu terme d'une prestation de haut vol et d'un match d'une grande maîtrise, l'équipe de France a obtenu le troisième sacre mondial de son histoire. Avec une Lena Grandveau dans le rôle de sauveuse. La juste récompense d'une compétition où les Bleues auront encore été bien cornaquées par Olivier Krumbholz. Place maintenant aux Jeux.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »