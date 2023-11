La course aux méga-constellations : une nouvelle conquête spatiale

Une nouvelle conquête spatiale a débuté. Aux États-Unis, en Chine et en Europe, des géants des nouvelles technologies et grands opérateurs veulent coloniser l'orbite la plus proche de la Terre (orbite basse) avec des dizaines de milliers de satellites. Capables de fournir un Internet ultrarapide en tout point du globe, ces méga-constellations aiguisent l'appétit des industriels. Les États, eux aussi, sont intéressés.

Aux yeux des gouvernements, ces constellations constituent une technologie de choix pour conserver une connexion sécurisée quand les réseaux terrestres sont défaillants. En découlent des enjeux de souveraineté : pas question pour le Vieux Continent, le pays de l'Oncle Sam ou l'empire du Milieu de dépendre du bon vouloir d'un réseau étranger. Lire aussiConsommation : un Noël (un peu) plus écoresponsable L'engouement pour les méga-constellations est déjà bien réel. Des milliardaires tels qu'Elon Musk (avec Starlink), Jeff Bezos (et son projet Kuiper) et Greg Wyler (E-Space) lorgnent ce filo





