La Cour de cassation rend des arrêts favorables aux salariés sur les congés payés

La France est dans le grand flou, comme perdue. Dans les bureaux des services de paie de tout le pays, on s’agite, on se questionne et on tente d’y voir plus clair sur les décisions prises par la Cour de cassation à la rentrée. Le 13 septembre, la plus haute juridiction française a rendu plusieurs arrêts que l’on va décrire comme favorables aux salariés sur l’acquisition de leurs congés payés.

Pour faire simple, les travailleurs cumuleront désormais des congés payés pendant tout leur arrêt maladie, ce que le droit français ne prévoyait pas jusque-là. Sommés de se mettre au diapason du droit européen par la cour de cassation, les patrons sont désormais dans l’obligation d’attribuer des congés payés à tous leurs salariés, même lorsque ces derniers sont absents pour raison de santé. Une décision applaudie par les syndicats de travailleurs mais qui fait pleurer les dirigeants d’entreprises. Et contraint l’État français à se pencher très sérieusement et rapidement sur la question. Explication

:

LEHUFFPOST: Suppression de l’aide médicale d’État : les hôpitaux dénoncent « l’hérésie » de cette initiativeLe Sénat a adopté la suppression de ce dispositif qui couvre intégralement les frais de santé des étrangers en situation irrégulière présents en France depuis au moins trois mois.

La source: LeHuffPost | Lire la suite »

BFMTV: Les départements et les régions seront dans le rouge en 2023, prévient la Cour des comptesLa hausse de nombreuses prestations sociales et le ralentissement des rentrées fiscales vont mettre de nombreuses collectivités en difficultés financières.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

La source: lequipe | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

La source: lequipe | Lire la suite »

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine | Lire la suite »

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »