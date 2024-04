La Cour d'appel suisse se récuse dans l'affaire Blatter-Platini

La totalité de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral suisse - juges et greffiers - doit se récuser dans la procédure ouverte contre Sepp Blatter et Michel Platini pour des versements indus, a indiqué jeudi aux différentes parties le Tribunal fédéral. «Le Tribunal fédéral admet le recours de Michel Platini et fait ainsi droit à sa demande de récusation du 31 octobre 2022», explique la défense de l'ancienne star du football français dans un communiqué.

Michel Platini et Sepp Blatter avaient été acquittés le 8 juillet 2022, dans une affaire d'escroquerie pour laquelle Blatter était soupçonné d'avoir effectué «un paiement déloyal» au détriment de la FIFA, en 2011, sans trace écrite, de 1,83 million d'euros en faveur de Michel Platini, pour un travail de conseiller effectué entre 1999 et 2002. En octobre 2022, le ministère public suisse avait fait appel de cet acquittement, appel auquel la FIFA s'est jointe également

Cour D'appel Tribunal Pénal Fédéral Récusation Sepp Blatter Michel Platini Versements Indus Acquittement FIFA

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Affaire Platini-Blatter: le Tribunal fédéral récuse les juges de la Cour d’appel à la demande de PlatiniLa totalité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral suisse - juges et greffiers - doit se récuser dans la procédure ouverte contre Sepp Blatter et Michel Platini pour des versements indus, a indiqué jeudi aux différentes parties le Tribunal fédéral.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Michel Platini obtient la récusation des juges de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral suisseL'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, a obtenu la récusation des juges de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral suisse, dans l'affaire du paiement de 2 millions de francs suisses accordés par Sepp Blatter en 2011, alors qu'il était président de la FIFA.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Foot : Robinho fait appel à la Cour suprême brésilienne pour éviter la prisonLe Brésilien a fait appel à la Cour suprême de son pays afin de contester la décision où il a été condamné à neuf années de prison.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Affaire Grégory : l’enquête relancée, de nouveaux actes ordonnés par la cour d’appel de DijonLa Cour d'appel de Dijon a ordonné de nouveaux actes d'enquête, répondant ainsi à une demande des époux Villemin de septembre dernier. De nouvelles comparaisons ADN doivent notamment être effectuées.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Mort du petit Grégory: la cour d'appel de Dijon ordonne de nouveaux actes d'enquête40 après le drame, la cour d'appel de Dijon ordonne - à la demande des avocats des parents du petit Grégory - un complément d'analyse ADN avec de nouveaux rapprochements.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Affaire du petit Grégory: la cour d'appel de Dijon ordonne de nouveaux actes d'enquêteVIDÉO - La cour d'appel de Dijon a ordonné un complément d'analyse d'ADN à la demande des avocats des parents du petit Grégory, retrouvé mort en 1984 dans la Vologne.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »