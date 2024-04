La Cour constitutionnelle de l'Ouganda rejette un recours contre la loi anti-LGBTQ

La Cour constitutionnelle de l'Ouganda a rejeté mercredi un recours visant à annuler une loi anti-LGBTQ controversée mais a estimé que certaines de ses dispositions étaient incompatibles avec les droits fondamentaux. La loi, adoptée en mai de l'année dernière, compte parmi les lois anti-LGBTQ les plus sévères au monde et a suscité des condamnation de la part de défenseurs des droits de l'Homme et entraîné des sanctions de la part de pays occidentaux.

Les militants affirment que le texte a donné lieu à un déferlement d'abus à l'encontre des personnes LGBTQ, notamment des tortures, des viols, des arrestations et des expulsions. "Nous refusons d'annuler la loi anti-homosexualité de 2023 dans son intégralité et nous n'accorderons pas non plus d'injonction permanente contre son application", a déclaré le juge Richard Buteera. Toutefois, la Cour a annulé certaines sections déclarées"incompatibles avec le droit à la santé, à la vie privée et à la liberté de religion

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaTribune / 🏆 11. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

En Ouganda, la Cour constitutionnelle rejette un recours contre une loi anti-LGBT+ controverséeBaptisé « loi anti-homosexualité 2023 », le texte prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la « promotion » de l’homosexualité.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Ouganda: la Cour constitutionnelle rejette un recours contre la loi controversée anti-LGBT+En Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours contre la loi « anti homosexualité », promulguée au mois de mai 2023, qui a indigné l'ONU et des organisations de défense des droits humains.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Contre l’obésité, l’Ouganda met ses fonctionnaires au sportLe gouvernement ougandais souhaite aménager les emplois du temps des fonctionnaires pour leur permettre d’effectuer deux heures d’activité sportive par semaine. Une initiative qui survient alors que le pays fait face à une épidémie d’obésité.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Face au diabète, l’Ouganda institue des séances de sport pour ses fonctionnairesLes agences gouvernementales sont appelées à instaurer un exercice physique hebdomadaire de deux heures dans l’emploi du temps de leurs employés, pour diminuer les risques de maladie.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

«Il y avait la guerre partout», le bouleversant témoignage de Rehema, réfugiée à Nakivale en OugandaEn République démocratique du Congo (RDC), l’est du pays est en proie depuis près de trente ans aux conflits armés. Ces dernières années en particulier la province du Nord-Kivu. Au Soudan, le pays est en guerre depuis près d’une année maintenant.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Ouganda: le fils du président Museveni nommé à la tête de l'arméeCette annonce, rendue publique jeudi soir, intervient après des années de spéculations sur l'avenir du général Muhoozi Kainerugaba (49 ans), habitué des déclarations polémiques sur les réseaux sociaux.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »