La Coupe du monde de rugby a dopé le tourisme lyonnais

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BOURSORAMA: Mondial-2023: l'Afrique du Sud sur le toit du monde pour la quatrième foisDans la légende. Les Springboks sud-africains se sont parés de gloire à jamais en décrochant, samedi, devant les All Blacks (12-11), leur deuxième titre de champions du monde de rang, leur quatrième au total

LACROIX: Mondial-2023/Top 14: «Le soutien psychologique, c'est le terrain», confesse MauvakaLe talonneur de Toulouse Peato Mauvaka, parmi les premiers Bleus à avoir repris la compétition après l'échec du Mondial-2023, a confié à l'AFP mardi qu'il avait «besoin d'être avec tous les frères du vestiaire (...) plutôt que d'y repenser tout le temps en restant seul à la maison».

RMCSPORT: Cittadella, Coupe d'Italie, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023 : compo et résultatSuivez en direct la rencontre de football qui oppose Cremonese et Cittadella. Le match se déroule au stade Giovanni Zini le 31/10/2023 à 15:00. Retrouvez les temps forts et le résultat du match Cremonese - Cittadella en direct.

RMCSPORT: Sampdoria, Coupe d'Italie, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition Salernitana - Sampdoria, Coupe d'Italie, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

RMCSPORT: Hellas Vérone, Coupe d'Italie, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition Bologne - Hellas Vérone, Coupe d'Italie, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

RMCSPORT: FC Cologne, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition FC Kaiserlautern - FC Cologne, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

