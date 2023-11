La Coupe du monde de rugby 2023 : bilan et moments forts

La Coupe du monde de rugby 2023, remportée par l'Afrique du Sud, a pris fin samedi soir. Elle aura été celle d'un élan brutalement stoppé, pour le XV de France d'Antoine Dupont, qui aura conquis son public. Celle de la confirmation du manque d'homogénéité entre ses participants, celle de deux quarts immenses. Voici ce que l'on en retient, de quelques actions éparses à des tendances plus pérennes.

De ce Mondial, on retiendra l'échec du XV de France. Mais aussi l'engouement qu'il a suscité, sa victoire lors du match d'ouverture, le goût des tirades de Fabien Galthié et le mot maxillo-zygomatique, dont l'irruption dans notre quotidien symbolise la dimension prise par Antoine Dupont. On retiendra le "50-22" de Jac Morgan et la "no look pass" au pied de Manie Libbok.

On retiendra que la poule C a été tout l'inverse d'un "groupe de la mort". Aucune de ses équipes n'a vu le dernier carré, mais chacun de ses matches a suscité de l'émoi. Vivants, tous l'ont été, avec pour point d'orgue la victoire historique du Portugal face aux Fidji, Mike Tadjer déclarant "", avec dans ses bras deux enfants moyennement convaincus par cette perspective. headtopics.com

On retiendra également, en écho au point précédent, que certaines équipes ont servi de chair à canon pour les meilleures sélections. Que la Roumanie, le Chili et la Namibie ont inscrit à eux trois 96 points sur l'ensemble du tournoi, soit autant que Français et Néo-Zélandais en un match chacun. Que qualifier d'embryonnaire la mondialisation du rugby relève presque de l'optimisme.

On retiendra enfin que le rugby n'arrive pas à se dépêtrer du sempiternel refrain arbitral qui accompagne chacun de ses matches serrés. Que sa complexité inextricable n'est pas à un "bunker" de se conjuguer au passé. Que Ben O'Keeffe a semblé responsable de tous les maux du monde, de manière disproportionnée si ce n'est déplacée. headtopics.com

