La couleur café : une tendance mode chez les plus riches

Cardigan ceinturé blanc cassé, tote bag en cuir marron et pantalon en velours côtelé dans les mêmes nuances. Voici ce que portait Gwyneth Paltrow, lors du deuxième jour de son procès, au mois de mars, alors accusée d’être à l'origine d'un accident de ski en 2016. Une palette méticuleusement choisie, qui va principalement chercher dans les nuances café. Et injecte une dose de modernité aux vestiaires des femmes.

Hailey Bieber et son long manteau camel en laine au mois de mai, Kate Middleton et son costume de la même couleur en septembre à Londres... ces teintes font leur effet chez les plus riches. La couleur café offre une dégaine à la fois pointue et «profil bas». Comprendre : montrer que l’on a de l’argent, tout en restant subtil. Difficile à croire quand on sait qu’historiquement le camaïeu marron n’a pas vraiment eu son mot à dire face à l’indétrônable noir. La teinte a longtemps été jugée fade, vieillotte, difficilement accessible... voire ringarde. Beaucoup l’associaient à la morosité de l’automn





Madamefigaro » / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pourquoi le marché du vélo déraille en 2023, mais pourquoi il ne faut pas s’inquiéterEn suivant les résultats financiers du fabricant Shimano, on découvre que le marché mondial du vélo souffre en 2023, avec une baisse significative cet été. Pour autant, le marché du cycle a très bien capitalisé sur la période Covid.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Les écouteurs sans fil Lenovo LP5 sont à un prix historiquement basAliExpress casse le prix des écouteurs sans fil Lenovo LP5 ! Ils sont disponibles à 4,40 euros sur le site de vente en ligne.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

« Historiquement, Paris est clairement la capitale gastronomique du monde »Dans « Histoire du Paris gastronomique » (Ed. Perrin), Patrick Rambourg, historien de la cuisine et des manières de table, raconte comment la cuisine a toujours tenu un rôle crucial dans la capitale française.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

L'antisémitisme est 'historiquement' un combat de la gauche, relève Clémentine AutainAlors que la position de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit entre le Hamas et Israël fait couler beaucoup d'encre, La députée LFI Clémentine Autain a relevé mardi que le combat contre l'antisémitisme était 'historiquement' de gauche. Et d'ajouter que les 'théoriciens de l'antisémitisme viennent de l'extrême droite'.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Vendanges 2023 : l’AOC Bordeaux rouge enregistre une récolte historiquement basseLa vendange en appellation Bordeaux rouge, la plus importante de Gironde, enregistre une récolte 2023 en deça des moyennes. Des vignes sont en friche et d’autres arrachées

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Vic-Bilh : la qualité est au rendez-vous sur de petits volumes vendangésDifférents aléas climatiques ont lourdement impacté la récolte 2023 après une année historiquement basse en 2022

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »