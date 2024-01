La Côte d'Ivoire s'impose 2-0 contre la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture de la CAN 2024

Via Seko Fofana et Krasso, la Côte d'Ivoire a confirmé son statut de favori en s'imposant 2-0 dans ce match d'ouverture de la CAN 2024 contre la Guinée-Bissau. Avec ce succès, les locaux prennent la 1ère place du groupe A. À noter la sortie sur blessure de Mama Baldé chez les Djurtus."Cela fait énormément plaisir. Vous savez, ce match, on le prépare depuis très longtemps. La journée n'a pas été simple, avec beaucoup d'adrénaline, pas beaucoup de repos.

Gagner, c'est quelque chose de très important pour nous. Tout n'a pas été parfait. Tant mieux, j'ai envie de dire, ça va nous permettre de rester humbles et de corriger les erreurs qu'on a pu faire et de faire un très bon match contre le Nigéria." "Mon but part d'une récupération très haute. On savait qu'on pourrait leur faire mal en transition. On a bien joué le coup, j'ai énormément de réussite, ça arrive très vite dans le match, ça nous permet de nous mettre à l'abri, mais je pense qu'on a reculé un peu. On a pris un peu plus de temps. Mais c'est pas grav





