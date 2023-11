La Corse envisage la création d'une grande École de Tourisme

Forte de ses richesses naturelles, d'une biodiversité préservée, de son histoire et de sa culture, la Corse a un potentiel touristique à haute valeur ajoutée en termes d'économie et de rayonnement international. Mais elle est confrontée au mal chronique du recrutement, particulièrement de personnels qualifiés et d'encadrement. La formation, limitée en volume (à peine 120 jeunes par an) et en niveau (majoritairement CAP-BEP) ne répond pas aux attentes du secteur.

Dans le contexte d'une île située au cœur de l'espace méditerranéen, première destination touristique mondiale, parfaitement dotée en infrastructures de transport (6 ports et 4 aéroports internationaux), la création d'une grande École « Tourisme - Évènementiel - Hospitalité » est longtemps apparue comme une évidence. Mais ici, on ne se rend pas toujours à l'évidenc





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tourisme: la saisons estivale 2023 'stable', sous les niveaux de 2019 (Alliance France Tourisme)Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

La tempête Ciaran cause de nombreux dégâts en Corse-du-Sud, la Haute-Corse épargnéeÉvacuation de personnes, routes bloquées, inondations, coupures d'électricité... La tempête Ciaran a frotement touché la Corse-du-Sud. Mais depuis le milieu de la nuit, la ligne orageuse s'éloigne, et la situation se calme.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Tourisme : une quarantaine d'entreprises de Loire-Atlantique s'ouvrent au grand publicLes 26, 27 et 28 octobre 2023, les Journées régionales de la visite d'entreprise permettront au grand public d'aller découvrir les sociétés de Loire-Atlantique.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Jean-Michel Delmas conte l’histoire du pruneau à l’Office de tourisme du Grand VilleneuvoisQuand l’Office de tourisme du Grand Villeneuvois se change en salle de conférences, c’est bien évidemment pour parler du produit emblématique du département : le pruneau.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Tourisme : Conques-sur-Orbiel accueille les assisesLa 25e édition des Assises du tourisme de l’Aude se déroulera dans la commune, mardi 14 novembre au théâtre des 3 Conques. Lors de la conférence de presse de présentation, le président de la Chambre de commerce et...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Afrique : les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration en vogueÉtudiantes de l'école Vatel Rwanda, lors de la convention Vatel, Business School spécialisée dans le management hotelier qui s'est tenue du 23 au 27 octobre à Kigali.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »