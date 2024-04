La corrélation entre le milieu socioéconomique et la performance scolaire en France

Selon l'enquête Pisa de 2022, le statut socio-économique en France prédit 21 % de la variation des performances des élèves en mathématiques et 17 % de la variation en compréhension de l'écrit. Cette corrélation est plus forte en France que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. De plus, les performances des élèves se dégradent dans toutes les disciplines évaluées.

