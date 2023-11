La Corée du Nord lance un satellite militaire de surveillance

Kim Jong-un refait parler de lui. Ce mardi l'armée sud-coréenne a prévenu d'une activité suspecte de la Corée du Nord. « La Corée du Nord a lancé ce qu'elle prétend être un satellite militaire de surveillance dans la direction du Sud », ont déclaré les chefs d'état-major conjoints sud-coréens. Il s'agit de la troisième tentative de Pyonyang, après deux échecs de mise en orbite d'un satellite militaire en mai et en août derniers.

Condamnations du Japon et de la Corée du Sud Quelques minutes après la mise à feu, le Japon a réagi. « Nous avons déjà fermement protesté contre la Corée du Nord, et nous avons condamné (ce lancement) avec la plus grande fermeté », a déclaré Fumio Kishida depuis son bureau à Tokyo. Tokyo a même pressé les habitants d'Okinawa de se mettre à l'abri après le tir en prévention d'un crash ou d'une explosion à proximité des côtes. « C'est une situation importante qui affecte la sécurité du peuple japonais. Nous allons continuer à rassembler des informations et rester vigilants », a-t-il poursuiv





