La COP28 sera-t-elle la victime collatérale de la guerre à Gaza ?

Pourtant, à l’échelle du globe, c’est la capacité des États à lutter contre le réchauffement climatique qui pourrait être fortement affectée. À bas bruit, de plus en plus de diplomates et de spécialistes du climat s’inquiètent de la portée du conflit sur la prochaine Conférence des parties sur le climat, la COP28, qui doit se tenir à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre.

L’escalade de la guerre à Gaza fragilise les conditions d’un accord international dans un monde aux fractures béantes.

“Nombreux sont ceux qui se demandent si une COP peut avoir lieu dans un pays arabe dans ce contexte tendu”, Très prosaïquement d’abord : le conflit renforce la difficulté de garantir la sécurité des délégués israéliens dans un monde polarisé, où nombre de pays arabes ont pris la défense des Gazaouis.“jusque-là aucune répercussion sur les préparatifs de la COP”

. Et s’empresse de rappeler qu’en 2015 des attentats islamistes avaient frappé la capitale française peu avant la tenue de la COP, qui avait pourtant permis la signature de l’accord de Paris sur le climat..

“L’affrontement entre nations riches et économies en développement au cours de ces trois jours de négociations annonce une COP28 difficile”,Aux États-Unis, les industriels sont encouragés par des crédits d’impôt à capter le dioxyde de carbone émis par leur activité.

