La coopérative Terrena, basée à Ancenis, devrait racheter Tipiak

Actionnaires majoritaires du groupe Tipiak, les familles Billard et Groult, ainsi que le président du conseil d’administration Hubert Grouès, annoncent ce vendredi 27 octobre être entrés enavec la coopérative Terrena (*) en vue de l’acquisition par cette dernière, de près de 78 % du capital de l’entreprise, pour 80,4 millions d’euros.

Terrena devrait par la suite déposer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) pour acquérir les 22 % du capital restants, devant ainsi l'unique actionnaire de Tipiak.

