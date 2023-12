La contraception en France

Plus de 7 femmes sur 10 en âge de procréer − et leurs partenaires masculins − étaient concernés par la contraception, c’est-à-dire par l’utilisation de moyens pour réduire le risque d’une grossesse non souhaitée. Différents moyens de contraception sont aujourd’hui à notre disposition, avec des méthodes contraceptives qui se sont beaucoup diversifiées ces dernières années.

Certaines méthodes contraceptives sont plus efficaces que d'autres, notamment les pilules contraceptives qui contiennent seulement un progestatif (certaines suppriment l’ovulation et d’autres non). Cependant, il existe des risques associés à l'utilisation de la pilule, tels que les éliminations de la pilule lors de vomissements ou de diarrhées et les interactions avec certains médicaments. Pour toutes ces raisons, en utilisation courante, l’efficacité de la pilule est de autour des pilules de 3e génération contenant du désogestrel ou du gestodène, et de 4e génération contenant de la drospirénone, qui exposent à un risque plus élevé de thrombose veineuse par rapport aux pilules contenant du lévonorgestrel





