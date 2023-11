La confédération des PME lance une pétition contre l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie

La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu plusieurs décisions accordant à des salariés malades ou accidentés des congés payés sur leur période d’absence, même si cette dernière n’était pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

La CPME en particulier se dit lundi « résolument opposée à l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladies ». « Sur le fond, explique-t-elle dans son communiqué, découpler travail effectif et congés payés est profondément choquant. C’est la valeur travail qui est ainsi attaquée ». headtopics.com

Elle juge enfin « inadmissible » la rétroactivité « qui permettra aux salariés de réclamer des congés payés au titre de leurs arrêts maladies des trois dernières années ». La confédération des PME estime que cette décision risque de « condamner certaines PME » et elle invite le gouvernement « à comprendre l’indignation des chefs d’entreprise et (à) agir ».

La CPME lance une pétition contre l'acquisition de congés payés par les salariés en arrêt maladieLa Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) s'oppose vivement à la décision de la Cour de Cassation d'accorder des congés payés aux salariés en arrêt maladie. Elle demande au gouvernement d'agir contre cette mesure, qu'elle estime coûter environ deux milliards d'euros par an. Lire la suite ⮕

