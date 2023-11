La compagnie de théâtre de l’Oiseau-Mouche : une troupe professionnelle unique en son genre

Le colibri est loin de ses mensurations lilliputiennes habituelles : il trône, majestueux, sur la façade de verre et d’acier près de la Grande Rue de Roubaix. Difficile de manquer le fier emblème de la compagnie de théâtre de l’Oiseau-Mouche, connue dans la région et dans le reste de la France pour sa singularité. Depuis sa création en 1978, elle n’emploie que des comédiens et comédiennes professionnels en situation de handicap mental.

En quarante-cinq ans d’existence, l’établissement a su gagner ses lettres de noblesse dans la profession. Léonor Baudouin, directrice de l’établissement depuis 2020, la compare souvent à la Comédie-Française, les deux seules compagnies professionnelles du pays composées d’une troupe permanente mais sans metteur ou metteuse en scène attitré.plaisante-t-elle, en précisant qu’elle n’a pas les fonds suffisants pour engager un artiste associé, malgré les différents labels et subventions obtenues par le ministère de la culture et la Drac.« le projet s’est diversifi

:

CNEWS: L'indemnité carburant maintenue malgré l'inflationLes prix du carburant sont toujours très hauts et l’inflation continue de menacer le portefeuille des Français. Cependant, l’indemnité carburant venant en aide aux personnes en difficultés a une nouvelle fois été inscrite dans le projet de loi de finances 2024.

La source: CNEWS | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: A69 : les engins progressent malgré la présence des 'écureuils' dans les arbres à Cuq-ToulzaLe chantier autoroutier de l’A69 Castres-Toulouse avance inexorablement. Depuis vendredi matin, trois arbres sont occupés par des militants opposés au projet, près d'une colline située au bout de la route de l’Aigle,...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

MİDİLİBRE: L'entraîneur du PSG critique la prestation de Mbappé malgré sa victoireL'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a tenu à tempérer la performance de Kylian Mbappé malgré son triplé inscrit lors de la victoire contre Reims, samedi 11 novembre lors de la 12e journée de Ligue 1.

La source: Midilibre | Lire la suite »

RMCSPORT: Reims-PSG: 'Il peut être meilleur', Luis Enrique pas 'vraiment content' de Mbappé malgré son tripléSi Kylian Mbappé a sauvé le PSG samedi avec un triplé à Reims (3-0), Luis Enrique a lancé une petite pique à son attaquant parisien, à qui il demande davantage dans le jeu.

La source: RMCsport | Lire la suite »

LE_FİGARO: Ligue 1 : malgré son triplé, «Mbappé peut encore progresser» selon Luis EnriqueMême si l’attaquant des Bleus a porté le PSG à la victoire à Reims (0-3) ce samedi, l’entraîneur du club de la capitale a déclaré «ne pas être content» de lui.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

20MİNUTES: PSG : Malgré son triplé, « Mbappé peut encore progresser » selon Luis EnriqueL’entraîneur espagnol fait référence à des passes et des remises ratées

La source: 20Minutes | Lire la suite »