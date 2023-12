La communauté eKhenana lutte contre le dérèglement climatique

Près de Durban, la petite communauté eKhenana rassemble des citoyens désireux de s’organiser politiquement et collectivement face au dérèglement climatique. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C nécessitera d’immenses efforts et transformations à l’échelle mondiale.

Comme l’ont clairement expliqué les climatologues, les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par deux d’ici à 2030, des budgets à hauteur de milliers de milliards devront financer de complexes transitions énergétiques, et quasiment tous les secteurs de l’économie devront trouver les moyens de réduire leur bilan environnemental. S’ils sont moins souvent cités dans les débats publics sur le climat, nos modes de vie devront aussi changer. Les logements et autres bâtiments devront être moins énergivores. Les déplacements devront être repensés pour donner priorité à la circulation à pied, à vélo et en transports collectifs. Et les systèmes alimentaires devront être radicalement transformés, aussi bien pour ce qui est des pratiques agricoles que des produits que nous consommons





