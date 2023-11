La Commission européenne prépare de nouvelles sanctions contre la Russie

La Commission européenne espère annoncer mercredi un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, qui devrait mettre un terme aux exportations russes de diamants vers l’UE, a annoncé lundi 13 novembre le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell.

À lire aussi Guerre en Ukraine, jour 625 : ce qu’il faut retenir de la journée du vendredi 10 novembre « Nous sommes en train de finaliser les derniers détails de ce paquet » de sanctions, le 12e depuis l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré devant la presse Josep Borrell. Une fois décidées, ces sanctions devront encore être approuvées à l’unanimité par les 27 pays de l’UE

:

BFMTV: Russie: 'de nombreux' membres du groupe Wagner intégrés à la Garde nationale, selon le renseignement...Depuis la tentative de mutinerie du groupe Wagner en juin, l'État russe exerce 'un contrôle plus direct' sur les ex-membres du groupe paramilitaire, selon le renseignement britannique.

La source: BFMTV | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie . En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Enquête ouverte après le déraillement d'un train de marchandises en RussieUn incendie s’est par ailleurs déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une usine de poudre à canon de la région de Tambov, dans le centre de la Russie

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

LOBS: Les persécutions des juifs en Russie à la fin du XIXe siècleDans ce nouvel épisode de notre série « Dis, Oncle Obs », notre journaliste François Reynaert revient sur les origines du mot sionisme et sur le sens qu’il prend aujourd’hui.

La source: lobs | Lire la suite »

LACROİX: Israël-Hamas: la Russie pratique la «désinformation», selon le patron de MicrosoftLa Russie pratique la «désinformation» dans les tensions politiques au Proche et au Moyen-Orient, région déstabilisée par le conflit entre le Hamas et Israël, a affirmé le président de Microsoft Brad Smith depuis Paris samedi.

La source: LaCroix | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Guerre en Ukraine : La Russie aurait placé ces entreprises européennes sur une « liste rouge »Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »