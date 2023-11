La comédie musicale sur Molière de Dove Attia émeut le public

« Cela fait longtemps que je n’ai pas ressenti ça, c’est incroyable ce qu’il se passe ! A la fin, les gens sont bouleversés, émus, heureux. Cela me rappelle les réactions à la sortie des Dix commandements », nous glisse Dove Attia. Sa dernière comédie musicale, consacrée à Molière, se joue depuis le 7 novembre au Dôme de Paris (15e arrondissement) et ce qu’il constate à l’issue de chaque représentation le ravit. Le public est cueilli par le crescendo émotionnel menant au trépas du dramaturge.

Et il n’est pas moins touché par la conclusion en forme d’hommage à celui dont les personnages – monsieur Jourdain, Harpagon, Scapin… – se sont imposés comme des figures du patrimoine national.L’ambitieux projet a mis dix ans à voir le jour. Dove Attia est « passionné par les destins exceptionnels », comme il l’a prouvé avec ses précédents spectacles construits autour de Moïse, Mozart ou encore Louis XIV. Il a été aiguillé, en 2013, vers la biographie de Molière, dont il ignorait tout, par la responsable du Palais des sport





