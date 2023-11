La collaboration entre Reformation et Camille Rowe révélée chez Lapérouse

Née d’une mère américaine et d’un père français, la jeune Camille Rowe passe ses premières années et fait ses armes à Paris. Puis elle s’envole pour New York où elle s’installe et y découvre la petite boutique de la marque californienne Reformation. Le télescopage entre son « je ne sais quoi » de style français et le vestiaire de Reformation produit une étincelle.

À telle enseigne que la marque va proposer à la jeune mannequin franco-américaine de signer une collaboration. Après une présentation à Londres, c’est à Paris dans les délicieux petits salons feutrés de Lapérouse que la jeune femme avait invité ses amis à découvrir ses créations.

Camille Aubret en résidence au Jardin de verre pour retravailler son spectacleCamille Aubret, artiste, était en résidence au Jardin de verre à Cholet pour retravailler son spectacle « Théorie de mes cordes », un spectacle hybride mêlant morceaux de violon et questionnements d'une quadragénaire musicienne. Lire la suite ⮕

Une jeune chef remporte le championnat de France de chou farciCamille Brouet, une Valenciennoise de 31 ans, a remporté le prix du meilleur binôme chef-commis au championnat de France de chou farci. Avec sa commise Célina Barbé, elles ont su se démarquer par leur goût et leur esthétique parmi 12 chefs cuisiniers et chefs charcutiers venus de toute la France. Une fierté pour la Maison Lestoquoy, où Camille travaille. Lire la suite ⮕

Travaux programmés sur la voirie structurante à BrestListe des travaux prévus du 30 octobre au 3 novembre 2023 à Brest : Rue Algésiras / Avancée de la porte Saint-Louis, Rue Amiral-Réveillère, Place Albert-Ier, Rue Camille-Desmoulins, Avenue Clemenceau. Lire la suite ⮕

La semaine prochaine dans Demain nous appartient...Les prochains épisodes de Demain Nous Appartient, seront marqués par la suite de l’intrigue baptisée « Résurgence ». Éloïse est démasquée par Roxane. La jeune femme panique en voyant la police. Elle se jette dans le vide et entraîne Adèle avec elle. À l’hôpital, Éloïse se fait passer pour sa sœur jumelle qui est dans le coma. Elle arrive à berner Bart, Roxane et la police. À sa sortie de l’hôpital, Éloïse continue de prendre la place d’Adèle et s’installe chez Bart et sa sœur. Parallèlement, un groupe d’ados se retrouvent en danger. Dorian, Corentin, Luna, Nathan, Camille et Lizzie se rendent à un escape game pour la soirée d’Halloween, mais leur soirée vire au cauchemar. Ils sont retenus prisonniers et sont la cible d’une personne malveillante. Romy est de retour à Sète. Elle annonce à Rayane qu’elle a décroché un CDI et qu’ils vont vivre à Toulouse. Rayane ne peut se résoudre à vivre loin de Jack. De son côté, François est toujours tiraillé entre son cœur et la raison. Demain Nous Appartient : résumés en avance DNA du 30 octobre au 3 novembre 2023 Lundi 30 octobre 2023, épisode 1545 – Adèle parvient à échapper à la police. François est partagé entre son cœur et sa raison. Camille a un admirateur secret Lire la suite ⮕

Performance exceptionnelle d'Aurélien Quinion lors du 35 km marcheAurélien Quinion a battu le record de France du 35 km marche en parcourant la distance en 2h25'57''. Le précédent record lui appartenait déjà. Camille Moutard s'est imposée sur 20 km marche. Salim Sdiri revient sur l'accident qui a changé sa carrière. Lire la suite ⮕