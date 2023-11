La chute de WeWork : une série inspirée du couple Neumann

En 2019, WeWork était l’une des licornes (ces jeunes sociétés tech à forte croissance, NDLR), les plus convoitées de la Silicon Valley, en s’imposant comme la reine du coworking, valorisée à plus de 47 milliards de dollars. Quatre ans se sont écoulés depuis et l’entreprise américaine a déposé le bilan début novembre.

La faute à une comptabilité opaque, l’absence d’un modèle économique et des années de dettes faramineuses, soigneusement dissimulées par son ancien patron et cofondateur Adam Neumann, 44 ans. Aux manettes de WeWork pendant près d’une décennie, l’Israélo-Américain a dépensé avec outrance, mais «a quitté le navire suffisamment tôt pour devenir riche», commente Les Échos . Avec son épouse Rebekah, l’homme dispose d’une fortune colossale : 2,2 milliards de dollars, selon Forbes. Mais à l’heure de passer au peigne fin la start-up déchue, les excès du couple Neumann ne passent plus. Le pitch de la série WeCrashed, inspirée du couple, sonne comme la chronique d’une chute annoncée, dès la première scèn





