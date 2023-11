La Chine et les États-Unis créent un groupe de travail sur le climat

Chine et Etats-Unis partagent au moins un sujet de préoccupation, celui de la question climatique. Un domaine dans lequel ils trouvent régulièrement des terrains d'entente. Des discussions entre les émissaires chinois et américain pour le climat, Xie Zhenhua et John Kerry, ont ainsi été organisées du 4 au 7 novembre en Californie, aux Etats-Unis.

Le nouveau groupe de travail annoncé ce mercredi se concentrera sur « la transition énergétique, le méthane, l'économie circulaire et l'efficacité des ressources, les provinces/Etats et villes à faible émission de carbone et durables, et la déforestation », ont indiqué dans une déclaration commune les médias d'Etat chinois et le département d'Etat américain. Les membres du groupe mèneront « un dialogue et une coopération afin d'accélérer les actions concrètes en faveur du climat », selon le text

:

MAGAZİNECAPİTAL: «Shutdown» : les Etats-Unis se retrouvent une nouvelle fois au bord du précipiceRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Les Etats-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunyaL’Agence américaine du médicament vient d’autoriser la commercialisation du tout premier vaccin contre le virus du chikungunya, fabriqué par le groupe Valneva.La Food and drug administration (FDA), agence américaine...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Les États-Unis approuvent le tout premier vaccin contre le chikungunyaRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

CNEWS: États-Unis : les téléphones du maire de New York saisis par le FBIÀ New York, des agents du FBI ont saisi les téléphones et les appareils électroniques du maire Eric Adams, visé par une enquête fédérale sur le financement de sa campagne municipale de 2021.

La source: CNEWS | Lire la suite »

BFMTV: Etats-Unis: les républicains proposent un plan inhabituel pour éviter le 'shutdown'Sans accord d'ici vendredi, l'économie américaine ralentira subitement, 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire et le trafic aérien perturbé.

La source: BFMTV | Lire la suite »

BFMTV: Etats-Unis: les républicains proposent un plan inhabituel pour éviter le 'shutdown'Certains projets de loi nécessaires au maintien de l'ouverture des services fédéraux seraient adoptés via un projet de loi à court terme jusqu'au 19 janvier, tandis que le reste serait reporté au 2 février.

La source: BFMTV | Lire la suite »