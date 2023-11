La Chine concentrera 43% de l'emploi industriel mondial d'ici 2050

D'ici 2050, la Chine concentrera 43% de l'emploi industriel mondial. En outre, l'Empire du Milieu sera l'un des seuls pays à voir ses emplois industriels progresser, selon une étude du Centre pour le développement mondial (CGD) de Washington, publiée ce lundi 30 octobre, réalisée sur les projections de 59 pays représentant plus de 75% du PIB mondial. A contrario du reste du monde, où la tendance sera plutôt à la baisse.

Lire aussi« L'Union européenne a contribué à détruire une partie du tissu industriel français » (Arnaud Montebourg) L'indépendance industrielle infructueuse sur le volet emploi Pourtant, depuis la pandémie de Covid-19 et le premier confinement au niveau mondial, les principales économies occidentales ont estimé que leur dépendance à l'industrie chinoise représentait un risque pour leurs chaînes d'approvisionnement.

Résultat, certains amorcent une relocalisation de la production jugée stratégique, jusqu'ici réalisée en Chine. Washington a ainsi opté pour une stratégie agressive de réindustrialisation - notamment par le biais d'une enveloppe de 430 milliards de dollars de subventions - et Bruxelles pour une basée sur des fonds substantiels. headtopics.com

Pas de développement industriel prévu au Sud Les pays les plus pauvres ne devraient d'ailleurs pas assister non plus à une hausse significative de leur part de l'emploi industriel. Elle devrait rester stable sur les 30 prochaines années, avec moins de 8% de la population active dans trois décennies.

Dans les faits, ces pays devraient passer d'une économie principalement agricole à une économie de services, sans connaître réellement de transition par un développement de leur industrie, comme cela a pu être observé dans les pays occidentaux ou en Chine et au Japon notamment. headtopics.com

La Chine devrait continuer à concentrer l'emploi manufacturier mondial en 2050, selon une étudePoursuivant sa progression, la Chine devrait concentrer à elle seule 43% de l'emploi industriel mondial d'ici 2050, malgré une tendance à la baisse au niveau mondial selon une étude du Centre pour le développement mondial ( CGD ) de Washington. Lire la suite ⮕

La Chine devrait voir sa part croître encore dans les emplois manufacturiers mondiaux d'ici 2050La volonté des pays occidentaux de se réindustrialiser ne devrait pas infléchir la baisse de la part des emplois industriels dans leurs économies, selon une étude du Centre pour le développement mondial ( CGD ) de Washington. Lire la suite ⮕

La Chine devrait continuer à concentrer l’emploi manufacturier mondial en 2050 (étude)Malgré la volonté affichée par les Etats-Unis et l’Union européenne (UE) d’être moins dépendant de l’industrie chinoise pour leurs propres approvisionnements, la Chine devrait voir sa part augmenter dans les emplois manufacturiers mondiaux d’ici à 2050, selon une étude du Centre pour le développement mondial ( CGD ) de Washington. Lire la suite ⮕

La Chine resterait l'usine du monde en 2050Emplois manufacturiers en Chine , guerre en Israël, accord entre Ford et ses employés, inauguration de la Cité de la francophonie… Toutes les actualités de ce lundi 30 octobre sont à suivre ici. Lire la suite ⮕

La Chine devrait continuer à concentrer l'emploi manufacturier mondial en 2050La volonté des pays occidentaux d'être moins dépendants de l'industrie chinoise ne se traduira pas par une hausse de l'emploi manufacturier dans ceux-ci estime une étude. Lire la suite ⮕

Eve Angeli annonce la naissance de son premier enfant à 43 ansEve Angeli a annoncé sur Instagram avoir accueilli son premier enfant à 43 ans. La chanteuse estime que la maternité est assez animal et instinctive. Elle a dû renoncer à quelques dates en septembre en raison de son accouchement imminent. Lire la suite ⮕