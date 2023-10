La Chevrolière. Trois gros projets de travaux cet automne

Cet automne, les Chevrolins ne pourront pas passer à côté des chantiers en cours dans le bourg avec des travaux à plus ou moins long terme, ceux de l’église, de l’école maternelle Béranger et de la rue du stade.

Après la livraison de l’îlot Mômes, de la salle des raquettes et des deux quartiers Beausoleil et Lac Nor, deux nouveaux commerces vont ouvrir après la Toussaint ainsi qu’un lieu de parentalité « le Fabulieu » ​au printemps.

Nous poursuivons la mise en œuvre du projet municipal basé sur trois piliers : l'humain, la nature et le dynamisme. Notre cap : concentrer les équipements, les commerces et services...

