La Chasse : un roman qui ouvre l'imagination du lecteur

La Chasse est une histoire d’amours et de désirs articulée autour d’un triangle amoureux. Si son pitch semble assez classique, ce roman ne ressemble à aucun autre. Et pour cause : il est raconté à la première personne, par un narrateur dont on ignore le genre… On a rencontré son autrice, Maureen Desmailles, qui nous a livré les secrets d’une écriture pensée pour ouvrir l’imagination du lecteur, dans une perspective queer et féministe.

La Chasse, de quoi ça parle ? Depuis l’enfance, Max, dix-sept ans, se sent invisible. Toujours à contretemps, souvent dans l’ombre de son frère, si brillant. Mais cet été-là, Ellie et son copain, Cosme, viennent passer les vacances dans la maison d’en face. Tous deux s’aiment d’une manière solaire, aveuglante. Libre. Et une chose est certaine : à leurs yeux, Max est loin d’être invisible. Quand le narrateur n’a pas de genre, nos imaginaires formatées lui en donnent u





