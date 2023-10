La Chapelle-Thouarault. Le collectif Lataf joue la pièce « Libre Dedans », dimanche 5 novembre

), le collectif Lataf (Latêteàlafenêtre) interroge sur la réinsertion d’hommes et de femmes en situation de grande précarité dans l’univers du travail.

Rencontre avec Marc Alibert, son auteur et metteur en scène et l’actrice Béatrice Méana, capelthouaraine d’origine.J’ai rencontré fortuitement Raphaël responsable chez Emmaüs Loire-Atlantique à Saint-Nazaire. L’entretien a été un déclic. Son récit, ses anecdotes sur les compagnons m’ont fortement intrigué. Je lui ai alors demandé de me prendre comme stagiaire. Il a...

Un troc plantes à La Chapelle d'Aligné, le 28 octobreUn troc plantes sera organisé à La Chapelle d'Aligné (Sarthe), samedi 28 octobre 2023, de 14 h à 17 h. Lire la suite ⮕

L’univers photographique de Michou Sh à découvrir bientôt à la chapelle Saint-Jean de SaumurL’artiste saumurois Michou Sh présentera une soixantaine de ses clichés à la chapelle Saint-Jean du 1er au 19 novembre. Lire la suite ⮕

La boulangerie-pâtisserie redonne vie au bourg de La Chapelle-CécelinFermée depuis trois ans, la réouverture de l'unique commerce de La Chapelle-Cécelin (Manche) offre un panel de services qui réanime le bourg. Lire la suite ⮕

La Fondation du patrimoine cofinancera la restauration du four à chaux de La Chapelle-HeulinJean Teurnier, élu maire le 14 mai 2023, à La Chapelle-Heulin (Loire-Atlantique) a reçu le premier prix sauvegarde de la part de la Fondation du patrimoine pour le projet de restauration du four à chaux. Le projet s’inscrit pour sa phase finale avec un début de travaux annoncé dès 2024. Lire la suite ⮕

Abder voulait poser une colle à la libre antenne...et c'est réussi !Thibaut Giangrande, Houssem Loussaïef et Nicolas Vilas vous attendent chaque nuit de Coupe d’Europe, à partir de minuit ou 00h30, sur RMC, au 3216 et sur la chaîne YouTube de l’After Foot pour… la Libre Antenne ! Venez parler foot, tactique, technique… Non, en vrai, venez dire et faire ce que vous voulez. Lire la suite ⮕

