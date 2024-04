La chaîne L'Equipe diffusera les matches de préparation olympique de l'équipe de France de basket avec Victor Wembanyama

La chaîne L'Equipe diffusera les matches de préparation olympique de l'équipe de France de basket avec la star Victor Wembanyama en juillet, prélude à une mobilisation 'inédite' de tout le groupe, quotidien en tête, lors des JO de Paris, ont annoncé ses dirigeants jeudi.

Le groupe L'Equipe, dont le quotidien sportif éponyme est le vaisseau amiral, veut être le 'référent' lors de ces Jeux olympiques (26 juillet - 11 août) puis paralympiques (28 août - 8 septembre) organisés en France, ont martelé ses responsables en présentant leur dispositif à la presse. Pendant les JO, le journal papier passera à 40 pages, dont 12 de résultats et de calendriers. Les Jeux pourront être suivis en direct sur le site et l'application, de 07h30 à 00h30, avec les résultats en temps réel

