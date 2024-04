La Bourse de Paris termine stable avant la publication des données sur l'emploi américain

La Bourse de Paris a terminé stable (-0,02%) à l'issue d'une séance attentiste avant la publication vendredi de données sur l'emploi aux Etats-Unis , importantes pour l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale américaine .L'indice vedette CAC 40 a reculé de 1,68 point à 8.151,55 points. Mercredi, il avait légèrement rebondi en prenant 0,29%.

«Le marché n'a pas trop de raison de s'inquiéter, sachant que les baisses des taux des banques centrales vont arriver, et en même temps il y a un peu d'attentisme», commente Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.La banque centrale américaine (Fed), qui maintient ses taux directeurs à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, a signalé prévoir trois baisses en 2024, les marchés espérant que la première baisse arrivera en jui

Bourse Paris Stable Séance Attentiste Données Emploi Etats-Unis Politique Monétaire Banque Centrale Américaine

CAC 40 : la Bourse attendue en baisse, l'inflation aux Etats-Unis repart à la hausse
La Bourse de Paris (CAC 40) est attendue en légère baisse à l'ouverture ce vendredi. Les mauvais chiffres de l'inflation américaine laissent planer le doute sur une future baisse des taux d'intérêt de la Fed.

CAC 40 : la Bourse guette les chiffres sur l'inflation et la croissance aux Etats-Unis
La Bourse de Paris (CAC 40) se dirige vers une ouverture de séance sans tendance ce jeudi, où les investisseurs en actions devraient scruter la publication des prix de gros aux États-Unis au mois de février.

CAC 40 : la Bourse en hausse, l'industrie aux Etats-Unis bondit mais l'inflation persiste
Après un week-end de quatre jours, la Bourse de Paris (CAC 40) repart à la hausse à l'ouverture, mardi 2 avril 2024, alors que l'activité manufacturière aux Etats-Unis est repartie à la hausse au mois de mars.

La Bourse de Paris attentiste avant des indicateurs économiques
La Bourse de Paris est stable mardi matin, le marché s'inscrivant dans l'attente de plusieurs indicateurs économique en Europe et aux Etats-Unis, au cours d'une semaine amputée de sa séance de vendredi en raison du week-end de Pâques.

Kering assombrit la Bourse de Paris avant la Fed
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,48% mercredi, refroidie par la chute de Kering après un avertissement sur ses prochains résultats financiers et avant la conclusion de la réunion de la Banque centrale américaine.

La Bourse de Paris s'offre un record en clôture avant la Fed
La Bourse de Paris a gagné 0,65% mardi, restant confiante sur la solidité de l'économie en amont des annonces de la Réserve fédérale américaine, qui se réunit mardi et mercredi.

