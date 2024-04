La Bourse de Paris prudente avant la publication de l'inflation de mars en zone euro

📆 03/04/2024 14:16:00

La Bourse de Paris se dirige vers une ouverture étale mercredi, se montrant prudente avant la publication de l'inflation de mars en zone euro. Le CAC 40 est attendu en hausse de 0,1% à l'ouverture de la séance de Bourse. Mardi, il avait perdu 0,92%, sa pire séance depuis le 17 janvier. «C’est une journée importante pour la Banque centrale européenne avec la publication de la première estimation de l’inflation au mois de mars», souligne Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM. Selon les analystes sondés par Factset, l'inflation de la zone euro en mars devrait atteindre 2,6% sur un an.Pour Christopher Dembik, «il y a eu plusieurs signes encourageants à ce niveau au cours des derniers jours: inflation sous-jacente qui renoue avec sa moyenne de long terme en Espagne à 0,5% sur un mois, poursuite du processus de désinflation en France qui rend possible un retour à l’objectif de 2% dans l’année, etc

Bourse, Paris, Ouverture, Étale, Inflation, Zone Euro, CAC 40, Banque Centrale Européenne, Estimation, Mars, Investissement, Pictet AM, Analystes, Factset, Espagne, Désinflation, France, Objectif