La Bourse de New York termine en baisse

La Bourse de New York a terminé en baisse, mardi, prise dans des vents contraires, de la remontée des taux obligataires à celle des prix du pétrole, mais sans paniquer pour autant.Le Dow Jones a cédé 1,00%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,95% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,72%.«Les taux obligataires plus élevés constituent une excuse pour retirer un peu d'argent de la table et réaliser quelques bénéfices», a expliqué Patrick O'Hare, de Briefing.

comLe rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a grimpé jusqu'à 4,40%, pour la première fois depuis plus de quatre mois.Cette tension est consécutive à la publication, lundi, d'un indicateur de prix qui a fait état d'un bond en mars dans l'industrie manufacturière aux Etats-Unis.Pour Patrick O'Hare, la place new-yorkaise a aussi relevé l'accès de fièvre du pétrole, au plus haut depuis cinq mois, sur fond de dégradation de la situation géopolitique au Moyen-Orien

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaCroix / 🏆 25. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cette casquette New Era New York Yankees est à prix fou sur ce site très connuVoici un accessoire de mode qui va faire fureur cet été ! Et chez Amazon, la casquette New Era est à moins de 16 euros.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Reddit valorisé à hauteur de 6,4 milliards de dollars pour son entrée en BourseLe réseau social Reddit s'apprête à être coté jeudi à la Bourse de New York après avoir fixé en haut de la fourchette le prix de son action ce qui devrait valoriser le groupe à hauteur de 6,4 milliards de dollars. Reddit a reçu mercredi l'approbation de la Bourse de New York en vue de sa c...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Reddit valorisé à hauteur de 6,4 milliards de dollars pour son entrée en BourseLe réseau social Reddit a indiqué mercredi avoir fixé en haut de la fourchette le prix de son action pour son entrée à la Bourse de New York ce qui pourrait le valoriser à hauteur de 6,4 milliards de dollars. Reddit a reçu mercredi l'approbation de la Bourse de New York en vue de sa cotati...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

À New York, la recharge gratuite des vélos électriques pour éviter les incendiesFace à l’augmentation alarmante des incendies causés par les batteries au lithium-ion des vélos électriques à New York, la grosse pomme a lancé un programme pilote de station publique de recharge pour les livreurs. La première a été inaugurée dans l'East Village.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Affaire Stormy Daniels: Donald Trump demande le report de son procès pénal historique à New YorkLes avocats de l'ancien président américain, inculpé pour une affaire de paiements à une ancienne star de films pornographiques, Stormy Daniels, invoquent l'argument de son immunité pénale qui doit bientôt être débattue à la Cour suprême.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Céline Dion sans maquillage : la chanteuse malade fait une apparition surprise à New YorkCéline Dion a été photographiée dans les rues de New York. Et la chanteuse avait opté pour un look totalement naturel.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »