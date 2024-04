La Bourse de New York ouvre en baisse après le rapport ADP sur l'emploi

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, enchaînant une troisième séance consécutive dans le rouge, après la publication du rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis qui montre un marché du travail toujours dynamique, ce qui ne devrait pas inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à baisser rapidement ses taux directeurs. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 4,84 points, soit 0,01%, à 39.165,4 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 5.

202,12 points. Le Nasdaq Composite cède 0,32%, soit 52,74 points, à 16.187,709. L'enquête du cabinet ADP, prélude au rapport officiel sur l'emploi prévu vendredi, montre que le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois qu'attendu en mars, soit 184.000 postes contre 155.000 en février. "Cela semble être un rapport solide

