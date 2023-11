La Banque mondiale craint les effets du conflit au Proche-Orient sur les matières premières

La Banque mondiale appelle à la prudence. Dans son dernier rapport sur le marché des matières premières, l'institution détaille les effets possibles du conflit au Proche-Orient. Pour le moment, ceux-ci sont limités. Beaucoup plus que lors des précédents épisodes de violence dans la région.

« Les conditions actuelles du marché diffèrent sensiblement de celles qui entouraient les chocs pétroliers précédents, pour plusieurs raisons : l'économie mondiale est aujourd'hui moins dépendante du pétrole, la base de fournisseurs de pétrole est plus diversifiée, plusieurs pays ont des stocks stratégiques, les marchés à terme aident à couvrir les prix et l'Agence Internationale de l'Energie contribue...

Dans son second scénario, la Banque mondiale imagine une escalade de la violence qui provoquerait un choc sur le marché du pétrole comparable à celui de la guerre en Irak, en 2003. Dans ce cas, l'offre au niveau mondial pourrait baisser de 3 à 5 millions de barils quotidiens et entraîner une hausse des prix de 21 à 35 %. headtopics.com

Enfin, dans un troisième scénario qui étendrait le conflit à des puissances régionales comme l'Iran, le rapport anticipe des perturbations similaires au début du choc pétrolier de 1973. Il envisage une baisse de la production mondiale comprise entre 6 et 8 millions de barils par jour et une hausse de 56 à 75 % du cours du pétrole, par rapport aux prévisions pour le quatrième trimestre (estimées à 90 dollars).

DECRYPTAGE - Guerre Israël-Hamas : Harvard menacée par un boycott des grands donateurs de Wall Street Le rapport redoute ainsi les effets sur les prix des matières agricoles. Ceux-ci ont déjà progressé de 4 % depuis le début du conflit, effaçant la baisse de 3 % constatée par la Banque mondiale au troisième trimestre, comparé au trimestre précédent.

