La Banque du Japon réduit ses perspectives économiques et prévoit des hausses de salaires

La Banque du Japon (BoJ) a réduit jeudi ses perspectives économique pour la plupart des régions du pays, tout en se disant convaincue que les hausses de salaires vont se généraliser, ce qui laisse à la banque centrale une marge suffisante pour relever de nouveau les taux d'intérêts du pays. Dans son rapport trimestriel sur les économie s régionales, la BoJ a signalé qu'il était possible que les petites entreprises japonaises relèvent les salaires du même montant que l'année dernière, sinon plus.

"Avec les fortes hausses de salaires maintenues pendant deux années consécutives, les entreprises modifient leur comportement pour faire face à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, comme l'augmentation des investissements pour rationaliser les opérations", a déclaré la BoJ

Banque Du Japon Perspectives Économiques Hausses De Salaires Taux D'intérêts Économie Régionale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LaTribune / 🏆 11. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Japon : La BoJ pessimiste sur l'économie locale, positive sur les hausses de salairesJapon : La BoJ pessimiste sur l'économie locale, positive sur les hausses de salaires

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

La banque centrale suisse, première grande banque centrale occidentale à baisser ses tauxLa Banque nationale suisse (BNS) a décidé jeudi d'abaisser son taux directeur, devenant la première des grandes banques centrales occidentales à infléchir sa politique monétaire, depuis le rapide tour de vis lancé il y a bientôt deux ans pour lutter contre l'inflation.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

La Banque du Japon relève son taux directeur pour la première fois depuis 2007La BoJ était la dernière banque centrale au monde à appliquer un taux négatif, après la fin de cette expérience en Europe en 2022.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

La Banque du Japon relève son taux directeur pour la première fois depuis 17 ansPrenant acte d'une dynamique désormais 'plus solide' entre les salaires et l'inflation, la BoJ va désormais appliquer un taux d'intérêt de court terme entre 0% et 0,1%, contre une fourchette de -0,1% à 0% précédemment.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

La Banque du Japon relève son taux directeur pour la première fois depuis 17 ansPrenant acte d'une dynamique désormais 'plus solide' entre les salaires et l'inflation, la BoJ va désormais appliquer un taux d'intérêt de court terme entre 0% et 0,1%, contre une fourchette de -0,1% à 0% précédemment.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

La Banque du Japon relève son taux directeur pour la première fois depuis 17 ansLa Banque du Japon (BoJ) a relevé mardi 19 mars son taux directeur et mis fin à la politique de taux négatifs qu’elle était la dernière au monde à pratiquer, à la faveur d’une remontée des salaires longtemps attendue.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »