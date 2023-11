La Banque alimentaire cambriolée pour la huitième fois à Bordeaux, la présidente alerte le préfet

Les locaux bordelais de l’association caritative viennent d’être cambriolés pour la huitième fois depuis cet été, au cours du week-end des 28 et 29 octobre. Cette goutte d’eau fait déborder le vase du ras-le-bol de la présidente, Valérie Bolze, qui a écrit aux pouvoirs publics et entame le moral des bénévoles et salariés qui œuvrent au quotidien pour venir en aide aux plus démunis.

« Je suis obligée de venir ici » : face à la grande pauvreté, l’aide alimentaire peine à amortir le choc Le cri d’alarme récent des Restos du cœur, de la Croix-Rouge, du Secours populaire, exsangues financièrement, met en lumière l’amortisseur de pauvreté que représentent l’aide alimentaire et les associations qui la distribuent… avec de plus en plus de peine

En arrivant ce lundi 30 octobre, bénévoles et salariés ont découvert le forfait. « Ce week-end, notre bâtiment réfectoire a une nouvelle fois été visité, racontent-ils à ‘‘Sud Ouest’’. Tout ce qui permet de préparer les repas des bénévoles qui travaillent sur le site (batterie de cuisine, couteaux, cafetières…) est parti. headtopics.com

« Je demande au préfet d’assurer notre sécurité et celle de nos biens par un gardiennage de la zone et pas à nos frais, exhorte la présidente. Nous sommes déjà dans une situation difficile, le prix des denrées aussi et les dons des supermarchés diminuent puisqu’ils proposent des paniers antigaspi.

Les entreprises voisines ont également été cambriolées. Les acteurs de la zone vont se réunir pour envisager une mise en commun de leurs moyens afin de sécuriser leurs bâtiments.

