La banalisation de la consultation d'images pédopornographiques dénoncée par la secrétaire d'Etat

Un certain nombre d'adultes dans ce pays prennent du plaisir à regarder en ligne des images pédopornographiques. Quelques jours après le vaste coup de filet contre la pédocriminalité, au cours de laquelle 80 personnes ont été interpellées, dans 53 départements, la secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance, Charlotte Caubel, a dénoncé, sur BFMTV, la banalisation de la consultation d'images pédopornographiques.

"Il y a beaucoup d'adultes, qui sont autour de nous, qui sont parfois aussi parents, qui régulièrement consomment, regardent des images pédopornographiques, pédocriminelles", a déploré Charlotte Caubel sur notre plateau, ce samedi, affirmant qu'en France, "il s'agit de "milliers de connexions par minute dans chaque ville". "Si on fait un focus rien que sur le quartier où on se trouve, je suis sûre qu'il y a une centaine de connexions", estime Charlotte Caubel Beaucoup "d'enfants de moins de 2 ans" Sur les 80 personnes placées en garde à vue, 51 ont été déférées devant l'autorité judiciair





