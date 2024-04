La 8e Montée historique de Ceyreste aura lieu ce dimanche 7 avril. Celle-ci se fera sur l'ancien tracé, raccourci, de la célèbre course de côte de Ceyreste qui a vu le jour en 1902. Inscrite au championnat de France de la montagne, elle s'est déroulée pour la dernière fois en 1985 et a laissé des souvenirs impérissables.

À grand renfort de révision de moteur, d'astiquage de carrosserie et de vérification de tenue de route lors des sorties touristiques, Grand Caunet Auto Passion et l'Écurie Soleil Classic se préparent pour la 8e Montée historique de Ceyreste. C'est, bien sûr, le grand rendez-vous de la région de tous les amoureux des voitures anciennes et de tous les passionnés des anciennes courses de côte comme celle de Ceyreste. 3 km de tracé Organisée comme à l'habitude par Phocéa Productions, en partenariat avec la Ville, elle offrira aux pilotes et à leur petit bolide, un tracé de 3 km dans les mythiques virages en épingle à cheveux du Grand Caune

Montée Historique Ceyreste Course De Côte Voitures Anciennes

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



laprovence / 🏆 62. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rugby : 3 avril 1902, le jour où est née la Section PaloiseDANS LE RETRO DU BEARN – La Section Paloise est devenue indissociable du rugby régional et national. En 2022, elle fêtait ses 120 ans. Mais comment est-elle née ? On ouvre les archives

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Ménopause: quand celle des cétacés pourrait aider à expliquer celle des femmesUne explication de la ménopause chez certaines espèces de cétacés pourrait éclairer la cause du phénomène chez la femme, selon une étude publiée mercredi: cette singularité pourrait être liée à la longue espérance de vie chez ces deux espèces.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Des dépôts sauvages découverts lors d'une opération nettoyage à CeyresteEn parallèle de l'opération 'J'aime la nature propre' initiée par la Fédération nationale des chasseurs, la Société de chasse de Ceyreste a organisé une journée 'Collines propres' samedi 16 mars dernier.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Zize Dupanier à Ceyreste : les aventures pagnolesques d'une Marseillaise qui marie son filsL'association Des mots et des livres, en accord avec Samuel Ducros Productions, présente Zize Dupanier dans 'La famille, mamma mia !!! Les aventures pagnolesques d'une Marseillaise qui marie son fils' ce samedi 30 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente de Ceyreste.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Montée des eaux : un bond de 7,6 mm du niveau des océans en 2023La hausse moyenne du niveau des océans dans le monde a été de 0,76 centimètre entre 2022 et 2023, rapporte la Nasa. Ce bond important par rapport à d'autres années est dû à la fois au phénomène El Niño et au changement climatique.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

La montée du niveau des océans est de plus en plus préoccupante, alerte la NasaLe niveau des eaux a augmenté rapidement depuis 1993. Son rythme a doublé en 30 ans.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »