La 18e édition du Dubaï Airshow s’ouvre avec une grosse commande pour Boeing

La 18e édition du Dubaï Airshow s’ouvre ce lundi 13 novembre. Jusqu’au 18 novembre, le salon de l'aéronautique, qui se déroule tous les deux ans, abritera 180 modèles d'avion et 1 400 exposants parmi les plus grands constructeurs internationaux : l’américain Boeing et l’européen Airbus. Au programme : des méga commandes d’avions pour les deux géants. En 2021, lors de la dernière édition de l'événement dubaïote, l’équivalent de 74 milliards de dollars de contrats avait été signé.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour que les premières commandes pleuvent. Dès l’ouverture, Boeing a frappé fort. Le constructeur a commencé par signer la «plus grosse commande de l’histoire de SunExpress», a indiqué le PDG de la co-entreprise détenue par les groupes Lufthansa et Turkish Airlines, Max Kownatzki. Pour un total de 5 milliards de dollars, Boeing livrera 28 avions 737-8 et 17 appareils 737-1

