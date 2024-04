L'utilisation régulière de cigarettes électroniques augmente le risque d'insuffisance cardiaque

Fatigue, essoufflement, pieds et chevilles gonflés, sont les symptômes caractéristiques d’une insuffisance cardiaque, une maladie moins connue que l’infarctus, mais qui provoque des dégâts sur le coeur. Progressivement, celui-ci perd sa force musculaire et sa fonction de pompe. Il ne parvient alors plus à apporter un débit de sang suffisant pour faire face aux besoins métaboliques de l’organisme.

L’insuffisance cardiaque affecte fortement la qualité de vie des personnes atteintes qui ont du mal à respirer et parfois du mal à dormir allongé. Et l’aggravation progressive de la maladie cause le décès de 23 000 personnes chaque année en France, soit 7 fois plus que les accidents de la route. La cigarette électronique augmente le risque de 19% Or, une étude américaine vient de démontrer que le risque d’insuffisance cardiaque augmente lorsque l’on utilise régulièrement des cigarettes électroniques

