L'urbanisation à Aix et les bouleversements silencieux des Figons

À Aix, l'urbanisation va vers l'Ouest. Passés les grands ensembles du Jas de Bouffan, de nouveaux immeubles de standing transforment le paysage. Au fil des étés dans le village de sa famille, notre journaliste Clara Martot Bacry a vu la bascule du rural au périurbain. Dans ce deuxième épisode, elle interroge les bouleversements silencieux de son hameau, les Figons.

Place du village des Figons, en juillet 2023 (Photo : CMB) Après des siècles et des siècles en Algérie, une décennie en France et un nombre inconnu d’adresses, la famille Bacry s’est sédentarisée aux Figons en 1968. Je pensais que c’était vieux. Je n’avais jamais imaginé que dans d’autres maisons du village, les gens étaientdepuis bien plus longtemps. C’est plus facile de remarquer les petits derniers, ceux qui construisent des maisons et remplissent le nouveau parking. Et moi qui parle, je viens tous les étés mais je n’ai jamais vécu l

:

