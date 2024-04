L'union sacrée de l'Europe et du Japon autour des matériaux avancés sur les marchés des puces et des batteries

Mardi, l'Union européenne et le Japon ont officialisé leur intention de travailler ensemble à la conception de nouveaux matériaux avancés. Ils irriguent des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, les puces et les énergies renouvelables. C'est dans un contexte géopolitique tendu, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, que l'Union européenne et le Japon ont annoncé, mardi 2 avril 2024, avoir lancé un dialogue renforcé sur la question des matériaux avancés, qui sont utilisés dans de nombreux secteurs de pointe. Ensemble, les deux entités vont coopérer pour jouer un rôle de premier plan sur différents marchés technologiques clés. Voyons lesquels, et comment.Les matériaux avancés sont aujourd'hui cruciaux dans de nombreux secteurs. Ils sont l'aboutissement de matériaux nouveaux ou améliorés, qui offrent une performance bien meilleure à ceux qu'ils remplacent

