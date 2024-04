L'Union européenne souhaite instaurer une industrie à zéro émission nette de CO2

Aujourd'hui, face aux investissements massifs décidés par le gouvernement des Etats-Unis et au développement rapide des technologies vertes en Asie, l'Union européenne souhaite réagir en instaurantpour une industrie à zéro émission nette de CO2.

Ce projet de règlement vise à encourager le développement d'industries écologiquement vertueuses et à créer les conditions pour que notre continent reste un acteur de premier rang dans la compétition mondiale pour le développement de technologies favorisant une économie neutre en émissions de carbone. Ce règlement, actuellement en discussion au sein des institutions européennes, devrait prévoir des aides et des simplifications administratives pour favoriser l'accélération du développement d'une liste de secteurs d'activité, qui inclut, entre autres, « les technologies de production de produits chimiques d'origine biologique »

