L'Union européenne poursuit son chantier visant à rendre moins addictifs les réseaux sociaux

30/10/2023 15:51:00 Clubic

Les députés européens réclament des règles plus strictes contre l'addition aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux, insistant sur les impacts sur la santé mentale des plus jeunes notamment. La France salue et encourage la démarche.